Guardiola elogia fase de Vitor Reis, ex-Palmeiras: "Inacreditável"

Pep Guardiola foi à sala de coletivas na manhã desta terça-feira para falar sobre o confronto contra o Burnley, marcado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. Durante a entrevista, o técnico comentou sobre Vitor Reis, ex-Palmeiras, e explicou o motivo de o brasileiro ter sido emprestado ao Girona.

"Pelo que sei de Girona, foi inacreditável. Ele jogou. O motivo de ter ido para lá foi a idade e talvez o fato de não haver muitas oportunidades para jogar aqui", respondeu o treinador.

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Logo em seguida, Guardiola complementou afirmando que a decisão de mantê-lo na equipe ou definir um novo rumo para Vitor Reis será tomada ao fim da temporada.

"Ele cresceu como jogador. Ele enfrentou os melhores atacantes da Espanha, e não são fáceis de lidar. As pessoas em Girona estão muito contentes, felizes. A decisão vai ser tomada. Vamos abordá-la no final da temporada", finalizou Guardiola.

Vitor Reis chegou ao Girona em agosto de 2025 e já atuou 31 vezes pela equipe. Destes, só nã0 foi titular em uma ocasião e só esteve fora do plantel em duas. O brasileiro tem um gol e uma assistência pelo Girona.