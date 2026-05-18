Guardiola deixará o Manchester City no final da temporada, dizem jornais ingleses

Pep Guardiola está prestes a encerrar sua trajetória de uma década no comando do Manchester City neste fim de semana. A informação foi divulgada por diversos veículos da imprensa britânica nesta segunda-feira.

Aos 55 anos, o treinador espanhol acumula uma impressionante galeria de 20 troféus desde que chegou à Inglaterra, em 2016, incluindo seis títulos do Campeonato Inglês e a inédita taça da Liga dos Campeões.

Guardiola ainda pode somar mais uma conquista ao seu currículo caso o City vença suas duas últimas partidas na temporada, contra Bournemouth e Aston Villa, e o Arsenal tropece diante do Crystal Palace na rodada final do Campeonato Inglês, programada para este domingo.

De acordo com os jornais Daily Mail e The Athletic, Guardiola deixará o cargo logo após o duelo com o Aston Villa, no Etihad Stadium. Até o momento, a diretoria do Manchester City não se pronunciou sobre as especulações.

O clube já agendou um desfile festivo pelas ruas de Manchester para a próxima segunda-feira, com o objetivo de comemorar os títulos da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra (FA Cup) conquistados nesta temporada — evento que deve ganhar um tom de despedida para o comandante.

Para o lugar do espanhol, o nome mais cotado pela imprensa é o de Enzo Maresca. O ex-técnico do Chelsea, que já trabalhou como assistente de Guardiola no próprio City, surge como o favorito para assumir o banco de reservas do clube na próxima temporada.

Legado histórico e a sombra das investigações extracampo

Guardiola ainda tem mais um ano de contrato, mas os rumores de que ele deixaria o clube ao final desta temporada já circulavam há meses. Após uma temporada 2024/25 sem títulos — a primeira em sete anos —, o City deu a volta por cima.

A vitória sobre o Chelsea na final da Copa da Inglaterra (FA Cup), no último sábado, garantiu a dobradinha de copas nacionais nesta temporada. A equipe azul de Manchester ainda pode desbancar o Arsenal para conquistar seu sétimo título da Premier League em nove anos.

Guardiola desembarcou na Inglaterra já consolidado como um dos técnicos mais vitoriosos e premiados da Europa. Sua passagem de quatro anos pelo Barcelona, clube do seu coração, entre 2008 e 2012, encantou o mundo do futebol e rendeu duas Ligas dos Campeões e três títulos do Campeonato Espanhol. Na sequência, ele somou mais três taças do Campeonato Alemão em três temporadas à frente do Bayern de Munique.

Uma passagem igualmente curta era esperada quando o City o atraiu para a Premier League. No entanto, sua influência transformou o futebol inglês em todos os níveis ao longo dos últimos dez anos.

Apoiado pelo forte poder financeiro da realeza de Abu Dhabi, o City saiu definitivamente da sombra do rival local, o Manchester United, para se tornar a força dominante no país. O estilo de jogo de Guardiola, pautado na posse de bola e na troca de passes, passou a ser copiado desde as categorias de base até o nível de elite.

Até mesmo os principais concorrentes do City recorreram a seus "discípulos" para tentar alcançar o mesmo patamar. O Arsenal, comandado por seu ex-auxiliar Mikel Arteta, está na briga direta para quebrar um jejum de 22 anos sem o título da liga. O comandante do Liverpool, Arne Slot, já declarou que sua filosofia foi moldada assistindo ao Barcelona de Pep. Enquanto isso, o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, transferiu-se para o Bayern nos anos finais de sua carreira como jogador justamente para vivenciar a experiência de trabalhar sob o comando do espanhol.

O momento da saída de Guardiola, contudo, coincide com a expectativa pelo desfecho da investigação sobre as mais de 100 supostas violações das regras de sustentabilidade financeira por parte do Manchester City.

Acusado formalmente pela Premier League em fevereiro de 2023, o clube passou pelas audiências de uma comissão independente, que foram concluídas em dezembro de 2024. Desde então, o veredito final segue pendente, colocando em xeque as glórias alcançadas pelo City dentro das quatro linhas.

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*Por AFP