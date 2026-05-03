Everton x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Nesta segunda-feira, o Manchester City visita o Everton no Hill Dickinson Stadium pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Manchester City vem de vitória por 2 a 1 contra o Southampton na última rodada, ficando na vice-liderança da competição, com 70 pontos. Já o Everton foi superado pelo West Ham por 2 a 1 e está na 11ª colocação, com 47 pontos.
Prováveis escalações
Everton
Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Mykolenko; Gana Gueye, James Garner e Dewsbury-Hall; Dwight McNeil, Iliman Ndiaye e Thierno Barry
Técnico: David Moyes
Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Marc Guéhi e Ait-Nouri; Bernardo Silva e Nico O’Reilly; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Ficha técnica
Confronto: Vila Nova x Atletic
Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 7ª rodada
Data e horário: segunda-feira, 4 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Hill Dickinson Stadium
Transmissão: ESPN e Disney+.