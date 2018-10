Dono do City revela que tentou contratar Messi pelo triplo do salário no Barça

Não há dúvidas de que qualquer clube no mundo gostaria de contar com Lionel Messi em seu elenco. E o Manchester City não seria exceção. O dono do clube, Khaldoon Al Mubarak, revelou em entrevista na Inglaterra que tentou contratar o argentino, inclusive contando com a ajuda de Pep Guardiola.

Perguntado sobre qual jogador ele quis contratar e não conseguiu, Mubarak foi direto: “Messi”. “Nós pedimos que Guardiola falasse com ele, oferecermos o triplo do salário que ele ganha no Barça, mas ele não aceitou”, contou.

Aos 31 anos, Messi tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada 2020/2021 e o clube catalão já trabalha para estender o vínculo com o argentino até pelo menos o fim de 2022.

É improvável, porém, que o cinco vezes melhor do mundo deixe o time da Catalunha. O próprio Guardiola, no ano passado, disse em entrevista que Messi “irá terminar sua carreira no Barça”, o que foi de encontro com uma declaração do próprio camisa 10 em maio deste à emissora de seu país Canal 13, quando afirmou que “é cada vez mais claro que na Europa o Barcelona será meu único time”.