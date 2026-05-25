Com mensagem de Jordan, Guardiola é homenageado em despedida no City

Pep Guardiola recebeu uma despedida especial nesta segunda-feira, com homenagens da torcida do Manchester City e até da lenda do basquete Michael Jordan.

O treinador espanhol está próximo de deixar o comando do clube após uma década vitoriosa, e o City organizou um desfile pelas ruas da cidade para celebrar sua trajetória.

Entre as surpresas da cerimônia, Michael Jordan enviou uma mensagem em vídeo para Guardiola, exibida em um telão após o desfile. O ex-jogador, considerado por muitos o maior da história do basquete, parabenizou o técnico pelo trabalho no futebol europeu.

“Olá, Pep. Sou Michael Jordan. Só queria te parabenizar por uma carreira incrível”, disse o ídolo dos Chicago Bulls.

Drink it in 🩵 pic.twitter.com/wsbZ2kmQ0K — Manchester City (@ManCity) May 25, 2026

Na última temporada à frente do clube, Guardiola conquistou a FA Cup e a Copa da Liga, encerrando seu ciclo com 20 títulos desde que chegou, em 2016. Ao longo do período, o espanhol venceu seis edições da Premier League e também guiou o time ao seu primeiro título da Liga dos Campeões, em 2023.

A saída do técnico, de 55 anos, foi oficializada na última sexta-feira, após dias de especulações. Durante o evento, jogadores atuais e ex-atletas do clube levaram ao palco os troféus conquistados sob o comando de Guardiola, diante de cerca de 19 mil torcedores.

O treinador encerrou a noite com um discurso no Co-op Live, em Manchester, durante uma entrevista conduzida por Noel Gallagher, músico da banda Oasis e torcedor do City.

“Muito obrigado por estarem aqui esta noite para se despedir. Este momento mostra a conexão que esse clube tem”, afirmou Guardiola.

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*Por AFP