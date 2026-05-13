City bate Palace com gol de Savinho e fica a dois pontos do Arsenal no Inglês

O Manchester City segue na caça ao Arsenal pelo título do Campeonato Inglês. No Etihad Stadium, Semenyo, Marmoush e Savinho marcaram os gols da vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, em partida atrasada válida pela 31ª rodada, disputada nesta quarta-feira.

Situação da tabela

Com o resultado, o Manchester City completa o nono jogo seguido sem perder e chega aos 77 pontos, ficando a apenas dois do líder Arsenal, a duas rodadas do final. Já o Crystal Palace continua com 44 pontos, na 15ª posição.

📝 RESUMO DO JOGO

🔵⚪ MANCHESTER CITY 3 x 0 CRYSTAL PALACE ⚪🔵

🏆 Competição: Campeonato Inglês | Rodada 31

🏟️ Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

GOLS

⚽ Antoine Semenyo, aos 31' do 1ºT (Manchester City)

⚽ Omar Marmoush, aos 38' do 1ºT (Manchester City)

⚽ Savinho, aos 42' do 2ºT (Manchester City)

Como foi o jogo?

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o City foi capaz de furar a retranca do Palace. Após passe de calcanhar de Phil Foden, Semenyo bateu cruzado e abriu o placar. Sete minutos depois, Marmoush aproveitou outra assistência de Foden, girou o corpo e ampliou a vantagem.

Na etapa final, aos 38 minutos, o brasileiro Savinho recebeu passe de Bernardo Silva e marcou seu primeiro gol na competição, fechando o placar para o City, ainda vivo na briga pelo título.

Próximos jogos

Manchester City

Chelsea x Manchester City | Final da Copa da Inglaterra

| Final da Copa da Inglaterra Data e hora: 16/5 (sábado), às 11h (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres

Crystal Palace

Brentford x Crystal Palace | 37ª rodada do Camp. Inglês

| 37ª rodada do Camp. Inglês Data e hora: 17/5 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Brentford Community Stadium, em Londres

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