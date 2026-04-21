Burnley x Manchester City: veja onde assistir e times prováveis do jogo pelo Inglês

Burnley e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Turf Moor, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Disney+.

Como chegam os times

Com 20 pontos, o Burnley não vence há sete jogos pelo Campeonato Inglês e está na 19ª colocação. Já o City, embalado pelo triunfo sobre o Arsenal no fim de semana, tem 67 pontos e ocupa o segundo lugar.

Prováveis escalações

Burnley: Dubravka, Humphreys, Ekdal, Maximin Estève e Quincy Hartman; James Ward-Prowse, Florentino e Ugochukwu; Lyle Foster, Zyon Flemming e Jaidon Anthony.

Técnico: Scott Parker

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusano, Guehi e O'Reilly; Nico González, Bernardo SIlva e Cherki; Antoine Semenyo, Doku e Erling Haaland.

Técnico: Pep Guardiola

Arbitragem

Árbitro: Andy Madley

Ficha técnica

Confronto: Burnley x Manchester City

Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada

Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Turf Moor

Transmissão: Disney+