Burnley x Manchester City: veja onde assistir e times prováveis do jogo pelo Inglês

Burnley e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Turf Moor, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.
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— Manchester City (@ManCity) April 21, 2026
Onde assistir
O jogo será transmitido pelo Disney+.
Como chegam os times
Com 20 pontos, o Burnley não vence há sete jogos pelo Campeonato Inglês e está na 19ª colocação. Já o City, embalado pelo triunfo sobre o Arsenal no fim de semana, tem 67 pontos e ocupa o segundo lugar.
Prováveis escalações
Burnley: Dubravka, Humphreys, Ekdal, Maximin Estève e Quincy Hartman; James Ward-Prowse, Florentino e Ugochukwu; Lyle Foster, Zyon Flemming e Jaidon Anthony.
Técnico: Scott Parker
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusano, Guehi e O'Reilly; Nico González, Bernardo SIlva e Cherki; Antoine Semenyo, Doku e Erling Haaland.
Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem
Árbitro: Andy Madley
Ficha técnica
Confronto: Burnley x Manchester City
Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)
Local: Turf Moor
Transmissão: Disney+