Arsenal empata, e Manchester City garante título do Campeonato Inglês feminino

O Manchester City garantiu nesta quarta-feira o título do Campeonato Inglês feminino pela segunda vez em sua história, dez anos após a conquista anterior, encerrando, assim, o longo domínio do Chelsea.

Com 52 pontos e restando ainda um jogo a disputar, a equipe de Manchester garantiu matematicamente que vai terminar na liderança da Women's Super League após o empate por 1 a 1 do Arsenal contra o Brighton.

O Arsenal não pode mais ultrapassar o City na classificação, mesmo que vença as duas partidas que lhe restam.

Este é o segundo revés da equipe em dois dias, ocorrendo pouco depois de sua eliminação pelo Lyon nas semifinais da Champions League, competição na qual defendiam o título.

O Chelsea, segundo colocado com 46 pontos, já havia sido matematicamente afastado da disputa pelo título, encerrando um reinado de seis anos como campeão.

Desde que a equipe feminina do Manchester City conquistou seu primeiro título da liga inglesa (2016), Arsenal e Chelsea vinham dividindo entre si os títulos do campeonato.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

*Por AFP