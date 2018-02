Aguero agride torcedor que invadiu o campo após eliminação do City

And here’s Sergio Aguero trying to fight a Wigan fan. pic.twitter.com/olkx64MVnq — Mootaz Chehade (@MHChehade) February 19, 2018

Maior artilheiro da história do Manchester City, Sergio Aguero protagonizou um episódio nada aceitável logo após a derrota sofrida para o Wigan, da terceira divisão inglesa, pela Copa da Inglaterra. Nervoso com o resultado negativo, o atacante argentino não resistiu à provocação de um dos torcedores rivais, que invadiu o campo e proferiu palavras suficientes para ser agredido.

Por conta da aproximação de um dos fãs que invadiram o DW Stadium, Aguero o atingiu no rosto antes de ser controlado pelo auxiliar técnico de Guardiola e ex-jogador do Arsenal, Mikel Arteta, e pelo fisioterapeuta do Manchester City, Steven Lilley.

Ciente das possíveis sanções que o Wigan deverá receber por conta da invasão no gramado, o presidente do clube, David Sharpe, condenou a ação dos torcedores.

“Não é algo legal de ver. Futebol é emocional, é o que faz com os fãs. Mas eu não gosto de ver isso ao fim do jogo. É um grande resultado, mas nós temos que manter a ordem no futebol. Não gosto do que estou vendo”, afirmou.

Antes disso, o técnico Pep Guardiola já havia protagonizado uma confusão no túnel que dá acesso aos vestiários com o treinador do Wigan. Paul Cook, no intervalo. Questionado sobre o ocorrido, o comandante dos Citizens preferiu não se aprofundar no assunto.

“Se quiser me perguntar sobre futebol, me pergunte. Nada aconteceu no túnel. Ele [Paul Cook] deveria permanecer em sua posição, só isso. Eles foram adversários realmente agressivos”, disse Guardiola.