Riascos comemora primeiro gol após retorno ao Vasco

O Vasco sofreu, mas venceu o Macaé por 2 a 1, nesta quinta-feira, em São Januário. A partida foi válida pela primeira rodada da Taça Rio, adiada por conta da presença vascaína na pré-Libertadores. O gol da vitória cruz-maltina veio somente nos acréscimos, com Riascos, que marcou pela primeira vez após seu retorno ao clube carioca.

“Não fazia um gol há meses, a última vez que marquei ainda estava na Colômbia. Estava querendo muito esse gol, pois estava trabalhando muito para isso. Ainda bem que veio em um momento que a equipe precisava muito e deu a vitória para a gente”, disse o colombiano.

Já o zagueiro Paulão exaltou o poder de reação dos vascaínos, que buscaram a virada no placar após verem o Macaé saírem em vantagem no primeiro tempo.

“Demonstra a força da nossa equipe. Tivemos dificuldades nos dois últimos jogos, e isso pesa. Precisávamos ainda mais do resultado. No primeiro tempo, não tivemos chance de gol. Não fomos bem. No segundo, melhoramos. O Zé Ricardo pediu mais empenho e força da gente. Foi com persistência que chegamos a vitória”, declarou.

Com o resultado, o Vasco chegou aos três pontos, ao lado do Flamengo, mas na vice-liderança pelos critérios de desempate. Os cruzmaltinos teria pouco tempo para comemorar a vitória, pois voltam a campo neste domingo, contra o Boavista, em Cariacica, pela Taça Rio.