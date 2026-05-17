Endrick tenta coroar sua passagem pelo Lyon com classificação para Liga dos Campeões

Tudo parece indicar que Endrick voltará ao Real Madrid na próxima temporada e consequentemente, o atacante brasileiro pode encerrar sua passagem pela França ajudando o Lyon a se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.

🦁 Nosso grupo para o último jogo da @Ligue1_POR contra o RC Lens, neste domingo. 👊🔴🔵#OLRCL pic.twitter.com/jrxqa9WbhL — Olympique Lyonnais 🇧🇷🇵🇹 (@OL_Portugues) May 16, 2026

Com a última rodada apresentando jogos simultâneos neste domingo, às 16h (horário de Brasília), uma das últimas incógnitas a serem desvendadas é o nome da equipe que se juntará ao PSG, que já se sagrou campeão, e ao Lens na principal competição de clubes da Europa na próxima temporada.

Três equipes - Lille, Lyon e Rennes — disputam essa terceira vaga, embora apenas a primeira (com 61 pontos) dependa apenas de si: se vencer o Auxerre em casa, garantirá sua vaga na Champions.

O Lyon (60 pontos), que vai receber o Lens, precisa de uma vitória e torcer para que o Lille não vença ou somar um ponto e torcer para que seus dois concorrentes diretos sejam derrotados.

Para o Rennes (59 pontos), nada menos que uma vitória na visita ao Olympique de Marselha (6º colocado, com 56 pontos), combinada com derrotas tanto do Lille quanto do Lyon, será suficiente.

A chegada de Endrick em janeiro, por empréstimo do Real Madrid, teve um impacto profundo no Lyon, tanto que o clube está agora perto de retornar à Liga dos Campeões, competição da qual não participa desde 2020.

O atacante brasileiro, que buscava mais protagonismo e minutos de jogo durante sua passagem pela Ligue 1, na esperança de integrar o elenco de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, está próximo de alcançar seu objetivo, tendo marcado 8 gols e dado 8 assistências em cerca de vinte partidas em todas as competições pelo clube francês.

Luta pela permanência

Apesar de não depender apenas de si, o Lyon é o único dos três candidatos a uma vaga no pódio que enfrentará uma equipe que já alcançou seus objetivos.

O Olympique de Marselha precisa dos pontos para garantir a classificação para as competições europeias na próxima temporada, enquanto o Auxerre necessita deles para evitar a disputa de uma repescagem valendo sua permanência na elite do futebol francês.

Com Metz e Nantes já rebaixados para a Ligue 2, o Auxerre é uma das três equipes que lutam para evitar a 16ª colocação, a posição que determina a disputa dessa repescagem.

Das três, o Nice enfrenta o desafio mais difícil, embora jogue em casa contra o Metz e esteja empatado em pontos com o Auxerre. Com isso, a equipe da Borgonha está sob pressão para buscar a vitória na visita ao Lille.

O Le Havre, que atualmente soma um ponto a mais que seus rivais na luta contra o rebaixamento, jogará fora de casa, mas visitará o Lorient, uma equipe que já não tem mais objetivos a cumprir na competição.

O campeão PSG encerrará sua temporada nacional com um clássico local contra o Paris Football Club, embora com o foco totalmente voltado para a final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, em Budapeste, partida na qual o time comandado por Luis Enrique vai lutar pelo bicampeonato europeu contra o Arsenal.

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*Por AFP