"Já ganhamos de outros favoritos", diz Endrick antes de desafiar o PSG

O brasileiro Endrick declarou nesta sexta-feira (17) à AFP que confia na capacidade de seu clube, o Olympique de Lyon, para enfrentar o poderoso Paris Saint-Germain pela Ligue 1. A disputa na casa do PSG, atual tetracampeão francês, é vital na corrida do Lyon por uma vaga na Liga dos Campeões.

"Já ganhamos de outros favoritos"

"Sei que todos vão dizer que eles são favoritos, mas nós já ganhamos de outros favoritos", afirmou o atacante de 19 anos em declarações enviadas à AFP por sua assessoria de imprensa.

Uma vitória importante do Lyon foi conquistada contra o Lille, em uma das primeiras partidas de Endrick após se unir à equipe em janeiro, emprestado pelo Real Madrid.

O PSG atravessa um bom momento na temporada, na qual é o líder isolado do Campeonato Francês e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, após dominar com autoridade o Liverpool nas quartas.

O time da capital se empolga com a possibilidade de repetir sua histórica campanha 2024-25, na qual conquistou a Ligue 1 e sua primeira Liga dos Campeões.

"Vai ser um jogo pesado. O título mais importante da Europa ainda está com eles. São os atuais campeões. Eles têm o 'Ballon D'or' (Bola de Ouro) no elenco. Vários jogadores que vão estar na Copa", completou o brasileiro.

"Voltamos a ganhar"

O Lyon ocupa a quinta colocação no torneio francês, com 51 pontos em 29 rodadas, a doze de distância do PSG. Está a um ponto do Olympique de Marselha, quarto colocado e última equipe na zona de classificação para a próxima Champions.

Endrick tenta recuperar o alto nível mostrado em suas primeiras partidas com a equipe, à qual chegou em busca de minutos em campo para conquistar um lugar na Seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

Adaptação

O jogador formado nas categorias de base do Palmeiras teve um início avassalador, que incluiu um hat-trick na vitória sobre o Metz (5 a 3). Mas o furor inicial que despertou na França foi se dissipando.

Depois de começar com cinco gols em suas seis primeiras partidas, seu rendimento caiu e ele balançou a rede apenas uma vez nas nove apresentações seguintes.

O Lyon também sofreu um declínio, embora tenha reencontrado a vitória no último domingo, ao se impor sobre o Lorient em uma partida em que Endrick começou no banco de reservas.

"Voltamos a ganhar, e nosso objetivo é conseguir no mínimo uma vaga para a Champions", declarou o atacante.

*Por Gazeta Press

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