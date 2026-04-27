Endrick pondera sobre volta ao Real Madrid após a Copa e deixa futuro em aberto

Endrick voltou a ser assunto na Europa após deixar seu futuro pós-Copa do Mundo em aberto. O atacante do Real Madrid, que está emprestado ao Lyon, pode ou não voltar à Espanha após a principal competição de seleções, que termina em julho.

Apesar de ter um planejamento para os próximos meses, Endrick deixou seu futuro em aberto em entrevista ao Canal+ Foot.

"Existe a possibilidade de eu ficar no Lyon se eles se classificarem para a Liga dos Campeões? Honestamente, não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei", afirmou o atacante de 19 anos.

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Endrick concluiu falando sobre suas expectativas para o fim da temporada com o Lyon. "Espero muito que possamos nos classificar para a próxima Liga dos Campeões. É onde o clube merece estar", finalizou.

Desde que chegou ao Lyon, Endrick esteve em campo por 18 vezes, marcando sete gols e dando sete assistências.

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