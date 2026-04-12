Com brilho de Endrick, Lyon vence Lorient e entra no G5 do Francês

O Lyon superou o Lorient por 2 a 0 na tarde deste domingo, em duelo pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Acionado no segundo tempo, Endrick deu a assistência para Yaremchuk e participou da jogada do gol de Tolisso, que garantiu a vitória da equipe no Groupama Stadium.

Situação na tabela

Com o triunfo, o Lyon entra no G5 da competição, na quinta posição com 51 pontos. Já o Lorient permanece na nona colocação com 38 pontos somados.

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📋 Resumo do jogo

⚪ LYON 2 x 0 LORIENT ⚫

🏆 Competição: Campeonato Francês

🏟️ Local: Groupama Stadium

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽Yaremchuk, aos 4' do 2ºT (Lyon)

⚽Tolisso, aos 11' do 2ºT (Lyon)

Como foi o jogo

A primeira boa chance da partida foi apenas aos 31 minutos, quando Makengo finalizou de dentro da área e Greif fez uma bela defesa para evitar o gol do Lorient. Nos acréscimos, Dieng bateu da pequena área e novamente o goleiro do Lyon fez uma bela defesa. Dois minutos depois, Ebong foi mais um a tentar superar o arqueiro com um chute do lado esquerdo da área, e foi mais um a não conseguir.

Na segunda etapa, Endrick foi acionado e entrou em campo. No primeiro minuto, Tolisso conseguiu um arremate da marca do pênalti, mas viu Mvogo defender. Já aos quatro minutos, Endrick recebeu no lado direito e cruzou com precisão para Yaremchuk subir na pequena área e testar as redes para colocar o Lyon em vantagem. Apenas sete minutos depois, Endrick conseguiu finalizar pela esquerda e Mvogo desviou. Na sobra, Tolisso empurrou para o gol vazio.

Próximos jogos

Lyon

Jogo: PSG x Lyon

Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 15h45 (de Brasília)

Competição: Campeonato Francês

Local: Parque dos Príncipes

Lorient

Jogo: Lorient x Olympique de Marseille

Data e horário: 18 de abril de 2026 (sábado) | 12h (de Brasília)

Competição: Campeonato Francês

Local: Stade du Moustoir

Confira outros resultados do Francês neste domingo: