Slot diz ter "todos os motivos" para crer em sua permanência no Liverpool

Arne Slot, técnico do Liverpool, afirmou nesta quinta-feira que acredita que seguirá no comando da equipe britânica para a próxima temporada.

Perguntado sobre seu futuro em coletiva de imprensa, o treinador afirmou que se trata de um debate comum em todos os clubes do mundo, independentemente do momento vivido. “É a nova realidade do futebol”, resumiu.

Slot tem enfrentado muita pressão por parte dos torcedores do Liverpool, que esperavam que o clube fosse mais ativo na disputa do Campeonato Inglês desta temporada. Mesmo sem títulos, os Reds estão em quarto lugar na tabela e devem se classificar para a Liga dos Campeões.

"Não cabe a mim julgar as pessoas que me julgam", afirmou Slot, sobre a insatisfação da torcida sobre seu trabalho. "Eles têm todo o direito de ter sua opinião. Em todo o lugar é a mesma coisa, então eu estaria surpreso se isso fosse diferente aqui no Liverpool", completou.

O treinador ainda foi questionado sobre o planejamento do time para a próxima temporada. "Planos foram feitos, conversas têm acontecido entre o clube e novos jogadores e estou envolvido nisso, se é isso que você quer saber", disse.

O fato do técnico Xabi Alonso, ex-jogador de muita história no Liverpool, estar livre no mercado e com interesse do rival Chelsea intensificou os debates acerca da permanência de Arne Slot para a próxima temporada. No entanto, o holandês afirmou ter "todos os motivos" para acreditar que continuará como treinador dos Reds no próximo ciclo.

"Eu não acho que vou decidir isso sozinho. Mas tenho todos os motivos para acreditar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada. Em primeiro lugar porque tenho um contrato com esse clube. E em segundo por causa de todas as conversas que estamos tendo", relatou.

O Liverpool, no momento, encaminha classificação para a Champions League, estando em quarto lugar da Premier League, com 59 pontos, quatro a mais que o sexto colocado. Apesar disso, existe uma insatisfação com o estilo de jogo aplicado por Slot no time e o empate contra o Chelsea, no último sábado, se provou como mais uma decepção na temporada.

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