Liverpool precisa de noite "muito especial" para surpreender o PSG, diz Slot

O técnico Arne Slot admitiu que o Liverpool precisará de uma atuação "muito especial" para reverter a desvantagem de 2 a 0 contra o Paris Saint‑Germain, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira. A bola rola às 16h (de Brasília), em Anfield.

A equipe de Slot está à beira de ser eliminada pelo PSG pela segunda temporada consecutiva, após uma atuação decepcionante em Paris na semana passada. O Liverpool não conseguiu finalizar nenhuma vez no alvo no Parc des Princes, e Slot reconheceu que será necessária uma melhora significativa para surpreender o time de Luis Enrique em Anfield.

"Sabemos que precisamos de uma atuação excepcional para avançar à próxima fase, mas isso é completamente normal quando você enfrenta o campeão da Europa", avaliou Slot em coletiva pré-jogo nesta segunda-feira.

"Nos 49 jogos em casa que disputamos sob meu comando, em 36 conseguimos marcar dois gols ou mais. Sim, não disputamos todos esses 49 jogos contra o Paris Saint‑Germain, eu sei disso, mas os adversários da Premier League e da Liga dos Campeões que enfrentamos eram muito fortes. Então, existe a crença de que podemos fazer algo especial amanhã, mas precisamos ser muito, muito, muito especiais para conseguir isso", prosseguiu.

Read the key takeaways from Arne Slot's press conference before our Champions League quarter-final second leg with Paris Saint-Germain 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Slot está sob crescente pressão após a péssima defesa do título da Premier League pelo Liverpool e a eliminação nas quartas de final da Copa da Inglaterra, com uma goleada por 4 a 0 para o Manchester City.

Depois de três derrotas consecutivas contra Brighton, City e PSG, o Liverpool conseguiu afastar os críticos — ao menos por alguns dias — com a vitória por 2 a 0 sobre o Fulham no último sábado. Mas uma eliminação apagada da Liga dos Campeões aumentaria ainda mais a pressão sobre Slot antes do clássico contra o Everton, no próximo domingo.

"Começar agressivo"

Slot sabe que o Liverpool precisa, no mínimo, mostrar um desempenho melhor do que em Paris, onde teve dificuldades para manter a posse de bola e raramente ameaçou a defesa do PSG.

"Estamos jogando contra o campeão da Europa, o que torna a tarefa mais difícil, mas não impossível. Por enquanto, vamos focar apenas no trabalho que temos pela frente, começar de forma agressiva e garantir que possamos voltar para a disputa", afirmou o treinador.

"Até o jogo de sábado mostrou como um gol é importante… minutos depois marcamos o segundo. É isso que o futebol representa: um gol pode mudar o momento do jogo, o que aconteceu de forma negativa para nós contra o Manchester City", acrescentou.

Embora Slot tenha sido criticado pela atuação passiva do Liverpool no jogo de ida, o treinador garantiu que sua equipe pode vencer mesmo com uma abordagem semelhante em Anfield.

"As pessoas provavelmente acharão muito difícil o que vou dizer agora, mas a abordagem amanhã não é tão diferente da que tivemos em Paris. Para quem me conhece, eu nunca digo para o time jogar em bloco baixo durante 90 minutos", projetou. "Foi possível ver que pressionamos alto em várias ocasiões. Infelizmente, sete ou oito desses momentos resultaram em situações de um contra um com o nosso goleiro", acrescentou.

"Da última vez que nos enfrentamos, eles ficaram com a bola por 76% do tempo, então essa é a primeira coisa que precisamos mudar amanhã: ter mais posse de bola. Se tivermos mais a bola, é bom contar com poder ofensivo em campo — e é isso que teremos amanhã", concluiu Slot.

*Com contéudo da AFP