Liverpool confirma lista de relacionados para o Mundial de Clubes

O Liverpool terá força máxima para o Mundial de Clubes. Por conta do duelo válido pelas quartas de final da Copa da Liga da Inglaterra, dia 17 de dezembro, Jurgen Klopp ainda não tinha confirmado o time principal dos Reds no Catar. No entanto, o treinador poupou alguns jogadores na vitória contra o Everton e, na manhã desta quinta-feira, relacionou o elenco invicto há 32 partidas.

Já garantido nas semifinais do Mundial, o Liverpool fará sua estreia no dia 18. O time de Anfield vai enfrentar o Monterrey, do México, ou Al Sadd, do Catar, ou Hienghène, da Nova Caledônia.

Do outro lado, o Flamengo entra em campo no dia 17. Os comandados por Jorge Jesus vão enfrentar o vencedor do confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, ou Espérance, da Tunísia.

Caso o Rubro-Negro e os Reds cheguem à final do torneio, o jogo que vai decidir qual é o melhor time do mundo está marcado para o dia 21, sábado, às 14h30 (de Brasília), no Education City Stadium.

Abaixo, confira a lista de relacionados para o torneio:

Goleiros: Alisson, Adrián e Lonergan

Defensores: Van Dijk, Lovren, Gomez, Robertson, Alexander-Arnold e Williams

Meio-campistas: Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana e Jones

Atacantes: Firmino, Mané, Salah, Shaqiri, Brewster, Origi e Eliott

