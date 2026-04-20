Konaté diz que está "próximo de um acordo" para renovar com o Liverpool

O zagueiro francês Ibrahima Konaté revelou que está "próximo de um acordo" para renovar seu contrato com o Liverpool, que estava previsto para expirar ao final desta temporada.

Declaração após vitória no clássico

"Estamos em conversas com o clube há muito tempo e estamos próximos de um acordo", afirmou o jogador de 26 anos no domingo, após a vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Everton, pelo Campeonato Inglês, no Dérbi do Merseyside. Salah e Van Djik marcaram os gols do triunfo.

Mo Salah in the derby 👑✨ pic.twitter.com/FziPekPtVu — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2026

Contratado em 2021, o zagueiro da seleção francesa, que soma 27 convocações, deve continuar por mais cinco temporadas no Liverpool.

"Acho que todos queriam que isso continuasse pelo maior tempo possível, e estamos no caminho certo. Há uma chance muito grande de que eu esteja aqui na próxima temporada. É isso que sempre quis", explicou.

Temporada difícil do Liverpool

Atual campeão inglês, o Liverpool atravessa uma temporada difícil, marcada pela morte de seu atacante português, Diogo Jota, em um acidente antes do início do Campeonato Inglês, assim como por resultados em campo que ficaram aquém das expectativas.

As derrotas para o Manchester City na Copa da Inglaterra e para o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões terminaram com todas as esperanças de conquistar um título.

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Foco na vaga da Champions League

O objetivo do Liverpool, agora, é garantir uma vaga para a próxima edição da Champions.

O Liverpool ocupa, atualmente, a quinta colocação na liga inglesa, a última que se classifica diretamente para o maior torneio de clubes da Europa, mantendo uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado, a cinco rodadas do fim da competição nacional.

*Por AFP