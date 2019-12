Klopp vê Brasil entre os maiores formadores de talentos no futebol

Roberto Firmino mostrou mais uma vez porque é um dos principais atacantes do futebol mundial. Além de ter ido às redes para garantir a vaga na final do Mundial de Clubes, o brasileiro marcou o gol que garantiu o título inédito do Liverpool. Após bater o Flamengo, o técnico Jurgen Klopp exaltou o centroavante e citou o Brasil como um dos principais formadores de talentos.

“O Brasil tem jogadores de futebol em todo o mundo. Eles devem ter muito orgulho disso. Três deles jogam no meu time e são muito importantes e decisivos para nós. Firmino marcou o gol que significava o mundo para ele e para nós também”, comentou.

A conquista do Mundial, segundo o treinador, era uma meta para Roberto Firmino.

“Falei com Firmino sobre o que essa disputa significa para os brasileiros e entendi que significa o mundo para ele. Além disso, foi um gol sensacional. Ele estava completamente calmo e, por isso, estou muito feliz por ele”, completou.

Agora, o Liverpool volta a focar no Campeonato Inglês. Querendo aumentar a distância na liderança, os comandados por Klopp voltam a campo já nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), contra o vice-líder Leicester, no King Power Stadium.

