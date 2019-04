Jornal diz que Salah teria pedido para sair do Liverpool; empresário nega

Mohamed Salah pode ser uma das estrelas que movimentarão a próxima janela de transferências. Nesta quarta-feira, o jornal As divulgou que Salah teria pedido para ser transferido do Liverpool ao final da temporada. O motivo para a saída seria uma forte discussão que o jogador teve com o treinador Jurgen Klopp.

O egípcio teria ficado muito chateado, e considerou entregar um pedido formal de transferência para a diretoria do Liverpool. Os dirigentes, no entanto, conseguiram impedir que o jogador fizesse isso e falaram que poderiam facilitar uma saída do jogador caso ele ainda queira deixar o clube no fim da temporada.

Com esse novo senário, os grandes clubes podem se preparar para fazer ofertas pelo jogador. O Real Madrid já se interessou pelo jogador no passado, mas ele não faz parte da lista de prioridades de Zidane. Porém, com o desejo do jogador em sair, os merengues podem tentar a contratação do destaque do Liverpool.

Pouco depois da publicação da notícia pelo jornal espanhol, o empresário do jogador se manifestou. Ramy Abbas Issa fez um post nas redes sociais fazendo alusão de que a informação não é verdadeira, tranquilizando os torcedores do Liverpool.