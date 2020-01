Com gol de Firmino, Liverpool vence Wolverhampton e segue rumo ao título da Premier League

O Liverpool segue sua caminhada rumo ao título do Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, pela 24ª rodada da competição, a equipe fez mais uma vítima e derrotou o Wolverhampton por 2 a 1, fora de casa, em um jogo complicado, com o gol da vitória só saindo no final do segundo tempo pelos pés do brasileiro Roberto Firmino.

Mesmo jogando fora de casa, os Reds aproveitaram o bom momento e a força de seu time para pressionar os Wolves em busca do primeiro gol. E ele veio logo 8 minutos do primeiro tempo. Em escanteio para o Liverpool, Alexander-Arnold cruzou para Henderson cabecear e tirar o zero do placar.

Após o gol, o time da casa partiu em busca do empate, mas o jogo ficou travado e as duas equipes não conseguiram criar muitas chances até o final da etapa.

No segundo tempo, o Wolverhampton conseguiu empatar o confronto aos 6 minutos. Em um ataque da equipe, Adama Traoré recebeu a bola na linha de fundo e cruzou para Raúl Jiménez escorar de cabeça e empatar o jogo para os mandantes.

A partir daí, os dois times foram para o ataque atrás do gol de desempate, criando várias oportunidades e deixando a partida bastante movimentada. Mas quem passou à frente no placar foram novamente os Reds. Em uma sobra de bola na área dos Wolves, aos 39, Henderson passou para Firmino cortar o zagueiro e acertar um belo chute no alto do canto direito do goleiro, dando números finais ao duelo.

O Wolverhampton tentou pressionar para empatar o jogo, mas o Liverpool se segurou e conquistou mais um triunfo na Premier League.

Com a vitória, o Liverpool mantém a vantagem na liderança de 16 pontos. Na próxima rodada, o clube irá enfrentar o Southampton no próximo sábado, às 12 horas (de Brasília), enquanto o Wolverhampton encara o Manchester United no mesmo dia, às 14h30.