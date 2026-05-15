Aston Villa vence, se classifica à Champions e ameaça vaga do Liverpool

Nesta sexta-feira, o Aston Villa venceu o Liverpool por 4 a 2, no Villa Park, em confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Inglês e carimbou a vaga na Liga dos Campeões. Os gols do time da casa foram marcados por Watkins (duas vezes), Morgan Rogers e Mc Ginn. Van Dijk fez dois para os visitantes.

Situação da tabela

Faltando apenas uma rodada para o fim da Premier League, o Liverpool ainda não garantiu a classificação para a Liga dos Campeões. Com a derrota, a equipe desceu para a quinta posição, com 59 pontos, e pode ficar a um ponto do sexto colocado, caso o Bournemouth vença na rodada. Já o Aston Villa subiu para a quarta colocação, com 62 pontos, e carimbou a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

📋 Resumo do jogo

🟤🔵ASTON VILLA 4 X 2 LIVERPOOL🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês (37ª rodada)

🏟️ Local: Villa Park, em Liverpool (ING)

📅 Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Morgan Rogers, aos 42' do 1ºT (Aston Villa)

⚽Van Dijk, aos 8' do 2ºT (Liverpool)

⚽Watkins, aos 12' do 2ºT (Aston Villa)

⚽Watkins, aos 28' do 2ºT (Aston Villa)

⚽McGinn, aos 44' do 2ºT (Aston Villa)

⚽Van Dijk, aos 47' do 2ºT (Liverpool)

Como foi o jogo?

Aos 42 minutos, Lucas Digne bateu escanteio curto para Mc Ginn que devolveu a bola para o lateral. O francês achou Rogers, que dominou e acertou belo chute para abrir o placar. No segundo tempo, logo aos oito minutos, Szoboszlai cobrou falta marcada próxima ao meio de campo. O jogador húngaro lançou a bola, que foi cabeceada por Van Dijk, no canto esquerdo de Dibu Martínez.

O Aston Villa desempatou aos 12 minutos. Após falha de Szoboszlai, a bola sobrou para Rogers, que deu passe para Watkins dentro área. O britânico chutou de primeira no canto do goleiro Mamardashvili. O time da casa ainda ampliou a vantagem aos 28 minutos. Watkins fez seu segundo depois de Mamardashvili defender dois chutes seguidos, um de Tielemans e outro de Pau Torres. No rebote, o atacante aproveitou a chance para marcar.

O quarto gol do mandante saiu dos pés de McGinn, aos 44. Ele recebeu passe de Watkins na entrada da área e deu belo chute que encobriu o goleiro. Já aos 46, Van Dijk fez mais um para diminuir a vantagem do rival. Após escanteio curto, Szoboszlai cruzou na área e o zagueiro holandês novamente aproveitou a chance de cabeça.

Próximos jogos

🟤🔵 Aston Villa

Jogo: Freiburg x Aston Villa

Competição: Liga Europa (Final)

Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Tupras, em Istanmbul (TUR)

🔴⚪ Liverpool

Jogo: Liverpool x Brentford

Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)

Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

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