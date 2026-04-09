Liverpool anuncia saída de Andrew Robertson após nove anos

Nesta quinta-feira, o Liverpool anunciou que Andrew Robertson irá deixar o clube ao final da temporada. Após nove anos representando os Reds, o lateral esquerdo ficará livre no mercado de transferências após o fim de seu contrato no final da temporada.

"Nunca é fácil deixar um clube como o Liverpool, tem sido uma grande parte da minha vida e da minha família nos últimos nove anos. Mas para mim, os jogadores seguem em frente, outras pessoas seguem em frente — o que permanece o mesmo é o clube e, obviamente, os torcedores.", disse Robertson.

"Eu sempre disse que os torcedores são as pessoas mais importantes neste clube e acho que agora é a hora de contar a eles o que está acontecendo e que, obviamente, esse será meu último ano. Só acho que é melhor estar ao ar livre, que agora eu possa me concentrar totalmente na equipe de agora até o final da temporada.", completou.

Contratado com 23 anos, vindo do Hull City, Robertson se tornou um dos maiores de sua posição no clube. Ao longo desse período, o capitão da seleção escocesa foi peça fundamental, principalmente nos times comandados por Jürgen Klopp. Dessa forma, sua saída representa o encerramento de uma era marcante no Liverpool.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Números e títulos de Robertson pelo Liverpool

Tendo representado os Reds em 373 oportunidades até o momento, Robertson balançou as redes 13 vezes e deu 69 passes para gols. Além disso, o camisa 26 conquistou nove títulos pelo Liverpool, com destaque para Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e Campeonato Inglês.

