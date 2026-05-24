Alisson volta a atuar pelo Liverpool às vésperas de apresentação à Seleção

Carlo Ancelotti recebeu uma boa notícia neste domingo. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o goleiro Alisson voltou a atuar pelo Liverpool antes de se apresentar à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O arqueiro não entrava em campo há pouco mais de dois meses. Sua última partida havia sido no dia 18 de março, contra o Galatasaray, da Turquia, pela Liga dos Campeões, quando se contundiu.

Neste domingo, Alisson foi titular do Liverpool no empate de 1 a 1 com o Brentford, em Anfield, pela última rodada do Campeonato Inglês. Sendo assim, a expectativa é que ele se apresente normalmente na Granja Comary com os demais convocados nesta quarta-feira.

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Na última segunda-feira, ao anunciar os 26 atletas que representarão o Brasil no Mundial, Carlo Ancelotti já demonstrou tranquilidade quanto ao estado clínico de Alisson.

"É um tema importante. Falamos com o departamento médico e com o jogador, ele se encontra bem. Levou mais tempo que o necessário para se recuperar bem. Estamos tranquilos nesse sentido porque fez uma recuperação muito boa. Agora vai jogar [no Liverpool], precisa de mais tempo para se preparar melhor", comentou o italiano.

A Seleção Brasileira irá treinar na Granja Comary de 27 a 30 de maio visando o amistoso contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã. A partida marcará a despedida da equipe em solo nacional antes do embarque para os Estados Unidos.

A viagem para o país norte-americano está prevista para o dia 1º de junho. Já no dia 6, o Brasil enfrenta o Egito no último amistoso antes da Copa do Mundo. A estreia na competição mundial será no dia 13 de junho, diante do Marrocos.

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