De volta após longa ausência, Vlahovic se lesiona novamente e desfalca Juventus

O atacante sérvio da Juventus, Dusan Vlahovic, que havia acabado de retornar aos gramados após uma longa ausência devido a uma lesão no músculo adutor, sofreu agora uma ruptura muscular na panturrilha, anunciou o clube piemontês nesta terça-feira (7).

Vlahovic, de 26 anos, ficou afastado dos jogos de dezembro até meados de março, mas sofreu uma nova lesão na segunda-feira, durante a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Genoa, pela 31ª rodada da Serie A.

"Os exames médicos revelaram uma lesão leve no músculo sóleo [na panturrilha]", afirmou o clube, sem especificar o tempo previsto para a recuperação.

No entanto, a imprensa italiana avalia que o jogador deverá ficar afastado por pelo menos três semanas.

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Situação da Juventus na temporada

A Juventus ocupa atualmente a quinta colocação na Serie A, com 57 pontos, a 15 da líder Inter de Milão e a apenas um ponto do Como, que está na quarta posição, que garante acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, principal objetivo do clube de Turim para o restante da temporada.



*Conteúdo produzido pela AFP