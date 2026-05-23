Torino x Juventus: veja informações e onde assistir ao jogo da última rodada do Italiano

Torino e Juventus se enfrentam pela última rodada do Campeonato Italiano neste domingo. A partida está marcada para as 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim (Itália).
Onde assistir Torino x Juventus ao vivo?
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— JuventusFC (@juventusfc) May 22, 2026
Como chegam?
A Juventus é a atual sexta colocada, com 68 pontos, e ainda tem chances de conquistar a ida para a Liga dos Campeões via campeonato nacional. Para isso, a Juve precisa vencer o rival de Turim no duelo deste domingo e torcer por tropeços de Milan, Roma ou Como. Em sua última partida, a equipe vem de uma derrota por 2 a 0, em casa, diante da Fiorentina.
Já o Torino, atualmente na 12ª posição com 44 pontos, não tem mais objetivos a cumprir nesta edição do Campeonato Italiano e foi superado pelo Cagliari, na última rodada, por 2 a 1.
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Prováveis escalações
Torino
Paleari; Como, Ismajli e Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.
Técnico: Roberto D'Aversa
Juventus
Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic.
Técnico: Luciano Spaletti
Curiosidade e histórico
O clássico entre Juventus e Torino é chamado de "Derby della Mole" em homenagem à Mole Antonelliana, um monumento histórico e o principal marco arquitetônico da cidade de Turim, na Itália.
Foram disputados 187 jogos entre as duas equipes, com 91 vitórias da Juventus, 53 empates e 43 triunfos do Torino.
Ficha técnica
Confronto: Torino x Juventus
Competição: Campeonato Italiano - 38ª rodada
Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Olimpico Grande Torino, em Turim (ITA)
Onde assistir ao restante da última rodada neste domingo
- Napoli x Udinese, às 13h (de Brasília) - Disney+
- Verona x Roma, às 15h45 (de Brasília) - Disney+
- Cremonese x Como, às 15h45 (de Brasília) - Disney+
- Milan x Cagliari, às 15h45 (de Brasília) - Disney+
- Parma x Sassuolo, às 10h (de Brasília) - Disney+ e Xsports
- Lecce x Genoa, às 15h45 (de Brasília) - Disney+