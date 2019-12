Prestes a voltar à Itália, Ibrahimovic alfineta Cristiano Ronaldo

Após deixar o LA Galaxy, dos Estados Unidos, Zlatan Ibrahimovic declarou que deve retornar à Itália, onde já defendeu Milan e Inter de Milão. No entanto, antes mesmo de acertar sua ida para o futebol da Velha Bota, o sueco já fez questão de alfinetar Cristiano Ronaldo, que defende a Juventus.

Em entrevista à revista QG Itália, o atacante foi perguntado sobre o português da Velha Senhora, e fez questão de minimizá-lo.

“O verdadeiro Ronaldo é apenas o brasileiro”, disse.

Ibra ainda contestou a ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus, questionando o argumento de que esse tenha sido um grande desafio na carreira do camisa 7.

“Para ele, foi um desafio ir para a Juventus? O que venceu a Juventus? Sete títulos italianos seguidos? C… ir a um clube como esse não é um desafio. Se estivesse procurando por um novo desafio, teria que ir para a Juventus quando estava na Série B, trazê-la de volta à elite, de volta ao topo”, afirmou.

Por fim, o atacante sueco ainda insinuou que as Bolas de Ouro vencidas por CR7 no Real Madrid são fruto da influência do presidente merengue, Florentino Pérez.

“Agora sabemos que as Bolas de Ouro não foram vencidas por Cristiano Ronaldo, mas por Florentino Perez”, completou.