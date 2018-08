Pelé relembra quase ida à Juventus e deseja boa sorte a Cristiano Ronaldo

A preparação de Cristiano Ronaldo para sua primeira partida oficial vestindo a camisa da Juventus foi coroada neste sábado por ninguém mais ninguém menos que o “Rei do Futebol”. Por meio de sua conta oficial nas redes sociais, Pelé desejou boa sorte ao craque português antes de sua estreia pela Vecchia Signora, que acontece a partir das 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Italiano.

Em uma publicação na qual vestia a camisa do Santos, Pelé não só deixou seu apoio e suas boas vibrações para CR7, como revelou quase ter sido um entre tantos craques que escreveram sua história vestindo o manto do clube italiano. Segundo o “Rei”, a negociação não se concretizou “por pouco” após uma proposta feita pelo presidente da Fiat ao Santos na época.

Good luck, Cristiano, for your first game with @juventusfc. In ’61, Fiat’s owner offered to buy me but these are the only stripes for Pelé ! / Boa sorte, @Cristiano, no seu primeiro jogo na Juventus. Em 61, o dono da Fiat tentou me levar, mas essas são as únicas listras pro Pelé! pic.twitter.com/W81OPW5RyM — Pelé (@Pele) 18 de agosto de 2018

“Boa sorte ao Cristiano no seu primeiro jogo na Juventus. Se as coisas tivessem sido diferentes, talvez eu tivesse jogado pela Velha Senhora também. Em um jantar em 1961, o dono da Fiat ofereceu ao presidente do Santos um milhão de dólares para me contratar. No entanto, eu só joguei vestindo essa camisa listrada”, escreveu Pelé.

Quando Cristiano Ronaldo foi anunciado oficialmente pela Juventus, o eterno camisa 10 da Seleção Brasileira também se manifestou desejando boa sorte na nova caminhada e comparando a transferência do português a sua saída do Santos para o Cosmus, dos Estados Unidos.

A confirmação da estreia de CR7 foi dada pelo treinador Massimilano Allegri em sua entrevista coletiva na última sexta-feira. Buscando defender o heptacampeonato consecutivo, a Juventus debuta na competição diante do Chievo, fora de casa. A primeira partida do atual melhor jogador do mundo diante dos torcedores da Vecchia Signora deve acontecer no próximo sábado, contra a Lazio.