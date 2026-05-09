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Juventus vence o Lecce e dorme na terceira colocação do Italiano

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Foto por MARCO BERTORELLO / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/05/2026 às 18:48

Em busca da classificação à Champions League, a Juventus venceu o Lecce por 1 a 0 na tarde deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Via del Mare.

Situação na tabela

Com 68 pontos, a Juventus dorme na terceira posição e ainda pode ser ultrapassada pelo Milan (67), que recebe a Atlanta neste domingo. Os quatro primeiros garantem a classificação à fase de liga da Champions. Já o Lecce, com 32 pontos, fica no 17º lugar, ameaçado pelo rebaixamento.

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📋 Resumo do jogo

🔵 LECCE 0 x 1 JUVENTUS

🏆 Competição: Campeonato Italiano - 36ª rodada
🏟️ Local: Estádio Via del Mare, em Lecce (Itália)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 15h45 (de Brasília)

GOL

  • ⚽ Dusan Vlahovic, aos 1' do 1ºT (Juventus)

O gol do jogo

A Juventus marcou o único gol da vitória com apenas 12 segundos no cronômetro. Em jogada iniciada na saída, Cambiasso cruzou, Vlahovic ajeitou a bola dentro da área e colocou no fundo das redes.

Próximos jogos

Lecce

  • Jogo: Sassuolo x Lecce
  • Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada
  • Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)
  • Local: Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emilia (Itália)

Juventus

  • Jogo: Juventus x Fiorentina
  • Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada
  • Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)
  • Local: Juventus Stadium, em Turim (Itália)

Mais resultados do Italiano

  • Cagliari 0 x 2 Udinese
  • Lazio 0 x 3 Inter de Milão

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