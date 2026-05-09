Juventus vence o Lecce e dorme na terceira colocação do Italiano

Em busca da classificação à Champions League, a Juventus venceu o Lecce por 1 a 0 na tarde deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Via del Mare.
Situação na tabela
Com 68 pontos, a Juventus dorme na terceira posição e ainda pode ser ultrapassada pelo Milan (67), que recebe a Atlanta neste domingo. Os quatro primeiros garantem a classificação à fase de liga da Champions. Já o Lecce, com 32 pontos, fica no 17º lugar, ameaçado pelo rebaixamento.
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📋 Resumo do jogo
🔵 LECCE 0 x 1 JUVENTUS ⚫
🏆 Competição: Campeonato Italiano - 36ª rodada
🏟️ Local: Estádio Via del Mare, em Lecce (Itália)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
GOL
- ⚽ Dusan Vlahovic, aos 1' do 1ºT (Juventus)
O gol do jogo
A Juventus marcou o único gol da vitória com apenas 12 segundos no cronômetro. Em jogada iniciada na saída, Cambiasso cruzou, Vlahovic ajeitou a bola dentro da área e colocou no fundo das redes.
Próximos jogos
Lecce
- Jogo: Sassuolo x Lecce
- Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada
- Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)
- Local: Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emilia (Itália)
Juventus
- Jogo: Juventus x Fiorentina
- Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada
- Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)
- Local: Juventus Stadium, em Turim (Itália)
Mais resultados do Italiano
- Cagliari 0 x 2 Udinese
- Lazio 0 x 3 Inter de Milão