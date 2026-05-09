Juventus vence o Lecce e dorme na terceira colocação do Italiano

Em busca da classificação à Champions League, a Juventus venceu o Lecce por 1 a 0 na tarde deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Via del Mare.

Situação na tabela

Com 68 pontos, a Juventus dorme na terceira posição e ainda pode ser ultrapassada pelo Milan (67), que recebe a Atlanta neste domingo. Os quatro primeiros garantem a classificação à fase de liga da Champions. Já o Lecce, com 32 pontos, fica no 17º lugar, ameaçado pelo rebaixamento.

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📋 Resumo do jogo

🔵 LECCE 0 x 1 JUVENTUS ⚫

🏆 Competição: Campeonato Italiano - 36ª rodada

🏟️ Local: Estádio Via del Mare, em Lecce (Itália)

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

GOL

⚽ Dusan Vlahovic, aos 1' do 1ºT (Juventus)

O gol do jogo

A Juventus marcou o único gol da vitória com apenas 12 segundos no cronômetro. Em jogada iniciada na saída, Cambiasso cruzou, Vlahovic ajeitou a bola dentro da área e colocou no fundo das redes.

Próximos jogos

Lecce

Jogo: Sassuolo x Lecce

Sassuolo x Lecce Competição : Campeonato Italiano - 37ª rodada

: Campeonato Italiano - 37ª rodada Data e horário : 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)

: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília) Local: Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emilia (Itália)

Juventus

Jogo: Juventus x Fiorentina

Juventus x Fiorentina Competição : Campeonato Italiano - 37ª rodada

: Campeonato Italiano - 37ª rodada Data e horário : 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)

: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília) Local: Juventus Stadium, em Turim (Itália)

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