Juventus oferecerá dois jogadores de peso para ter Pogba, diz jornal

A Juventus quer mesmo o retorno de Paul Pogba ao seu elenco para a próxima temporada. Além do interesse público no meio-campista atual campeão do mundo com a França, a Velha Senhora estaria disposta a colocar dois jogadores de peso para garantir essa transferência: o brasileiro Alex Sandro e o argentino Paulo Dybala.

Segundo o jornal inglês Daily Express, o Manchester United estaria interessado na compra dos dois atletas e isso poderia facilitar a ida de Pogba à Itália. O empecilho maior, no entanto, seria o valor do francês, avaliado em mais de 120 milhões de euros, segundo jornais internacionais – não há, na matéria, nenhuma indicação se haveria somente a transação entre os três jogadores ou algum outro valor envolvido.

Além disso, outro clube, comandado por um técnico de renome, também estaria interessado em ter Pogba. Zinedine Zidane, do Real Madrid, quer o meio-campista e, para isso, o clube merengue estaria disposto a igualar o valor da avaliação do jogador, mas, segundo o Daily Express, ele teria que se desfazer de Gareth Bale antes – uma novela com vários capítulos.

O contrato de Pogba com o United vai até 2021. Se concretizado o negócio, será a segunda vez do jogador na Juventus, onde ele esteve entre 2012 e 2016. Neste período, ele conquistou quatro Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália e duas Supercopas da Itália. Esta também é sua segunda passagem no United (2011-12 e 2016 até a atualidade).