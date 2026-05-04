Goleiro Alisson é um dos alvos da Juventus para a próxima janela, diz jornal

O brasileiro Alisson é um dos principais alvos da Juventus para a próxima janela de transferências da Europa. Segundo apuração da Sky Sports, o clube italiano está disposto a tirar o goleiro do Liverpool, time que defende por quase oito temporadas.

O contrato do jogador de 33 anos expira em julho de 2027, após o acionamento de uma cláusula de extensão. Jogadores como Mohamed Salah e Andy Robertson já anunciaram publicamente a decisão de deixar o clube britânico.

Afastado por uma lesão na coxa, Alisson não atua há cinco jogos. No início da temporada, o brasileiro também chegou a perder cinco jogos pela Premier League e seis pela Liga dos Campeões.

O Liverpool prevê mudanças nas posições de lateral, zagueiro, volante e ataque para a próxima temporada. Com a eventual saída do brasileiro, o clube também pode precisar de uma troca no gol.

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