Em jogo de cinco gols, Juventus bate o PSG nos Estados Unidos

Depois de estrear na Copa dos Campeões Internacionais com derrota para o Barcelona, a Juventus reagiu nessa quarta-feira, diante do Paris Saint-Germain. Em um jogo muito movimentado, a Velha Senhora fez 3 a 2 sobre os franceses em Miami, Estados Unidos, onde a competição de pré-temporada está sendo disputada por alguns dos maiores times europeus. O PSG, com o resultado, sofre a segunda derrota na América do Norte e segue sem vencer, já que caiu diante do Tottenham e apenas empatou com a Roma antes de encarar a Juve.

Como de costume, os vice-campeões europeus se postaram bem na defesa e deixaram o PSG deter a possa da bola na maior parte do confronto. Mesmo assim, a Juventus era perigosa nos contra-ataques. Foi dessa forma que Dybala por pouco não abriu o placar logo nos primeiros minutos.

Aos poucos, o PSG passou a dominar as ações. Cavani, Matuidi e Di María infernizaram a defesa italiana. Buffon também teve de trabalhar. Mas, quem não faz…

No último lance antes do intervalo, Dybala deixou o compatriota Higuaín na cara do goleiro Areola e teve tranquilidade para tocar por cima e abrir o placar.

Na segunda etapa, as equipes, como de costuma nesse tipo de torneio, mudaram quase que por completo suas escalações. Isso, no entanto, não fez com que o ritmo caísse de forma tão brusca, como invariavelmente acontece.

Prova disso é que logo aos seis minutos, Sturaro acertou a trave. Seria o segundo da Juventus. O PSG, porém, respondeu em contra-ataque mortal. Gonaçlo Guedes completou jogada de Di Maria e empatou o confronto no Hard Rock Stadium.

Em seguida, o PSG voltou a mexer e ficou apenas com suplentes em campo. O preço disso foi o segundo gol do time italiano. Marchisio não desperdiçou cruzamento e recolocou os alvinegros em vantagem.

Faltando pouco mais de dez minutos para o encerramento do jogo, ainda deu tempo de Pastore empatar novamemnte de cabeça e Marchisio anotar outro gol, dessa vez de pênalti e aos 44 minutos.

No fim, vitória da Juventus e preocupação para o PSG, que apesar de toda badalação, não começa bem a temporada 2017/2018.