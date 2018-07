Cristiano Ronaldo é aguardado terça-feira em Turim para assinar com a Juventus

A negociação mais aguardada da janela de transferências possui um novo “dia D” para ser concretizada. Mesmo com as recentes notícias que possivelmente colocam em xeque a mudança de clube, Cristiano Ronaldo é aguardado em Turim na próxima terça-feira para assinar seu vínculo e oficializar seu acerto com a Juventus para as próximas temporadas.

De acordo com o programa de TV MediaSet Sport, CR7 já possui todas as bases salarias e bônus definidos com a diretoria do clube italiano e aguarda apenas burocracias contratuais para deixar a Grécia, onde passa férias, e viajar até o país da bota. Na última quinta-feira, aliás, foi veiculada a informação de que o português estava procurando uma residência na Itália.

Aparentemente encaminhada e em suas fases derradeiras, a novela que envolve a negociação de Cristiano Ronaldo ganhou um novo capítulo nas últimas horas, quando o jornal Marca revelou uma mudança na postura do Real Madrid quanto a forma como o negócio seria oficializado. Segundo o veículo espanhol, o clube quer que o português confirme publicamente seu desejo de sair para abrir mão da multa rescisória.

Mesmo diante desse cenário, a negociação não deve sofrer uma reviravolta e, ao que tudo indica, CR7 será reforço da Vecchia Signora. O empresário do jogador, Jorge Mendes, inclusive, acionou o diretor esportivo da Juventus, Giuseppe Marotta, para tranquilizar o clube italiano quanto às novas notícias divulgadas e garantir que tudo será mantido como foi negociado.

Se tudo for confirmado, Cristiano Ronaldo desembarca na próxima terça-feira em Turim, assina com a Juventus e finda sua passagem vitoriosa pelo Real Madrid, onde atua desde 2009 e conquistou, entre outros títulos, quatro edições da Liga dos Campeões e marcou 450 gols.