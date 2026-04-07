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Brasileiro, Bremer lidera zagueiros em participações em gols no Italiano

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Foto por MARCO BERTORELLO / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/04/2026 às 16:18

Defensor da Seleção Brasileira e da Juventus, Gleison Bremer lidera os zagueiros do Campeonato Italiano em participações em gols. O brasileiro de 29 anos tem sete contribuições para tentos na atual temporada da competição.

Elemento surpresa

Bremer tem 20 jogos na atual edição do Campeonato Italiano, nos quais contribuiu com quatro gols e três assistências, liderando os zagueiros neste quesito. O brasileiro é o quarto jogador da Juventus com mais participações em gols, com sete, atrás somente de Yildiz (10), McKennie (9) e David (9).

Revelado pelo Atlético-MG em 2018, Bremer chamou a atenção do Torino onde até julho de 2022, quando rumou à Juventus por um valor de 51 milhões de euros (aproximadamente R$ 305 milhões na cotação atual). Pela equipe, soma 116 jogos, 12 gols e cinco assistências, além da conquista da Copa da Itália na temporada 23/24 .

Na última Data Fifa, o zagueiro marcou o gol do Brasil na derrota por 2 a 1 contra a França.

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