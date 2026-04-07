Brasileiro, Bremer lidera zagueiros em participações em gols no Italiano

Defensor da Seleção Brasileira e da Juventus, Gleison Bremer lidera os zagueiros do Campeonato Italiano em participações em gols. O brasileiro de 29 anos tem sete contribuições para tentos na atual temporada da competição.

🔎 Bremer é o líder de participações em gols entre os zagueiros da Serie A 2025/26! 🇧🇷🔥 ⚔️ 20 jogos (19 titular)

⚽️ 4 gols

🅰️ 3 assistências

🅿️ 7 participações em gols (!)

✅ 89% acerto no passe (!)

✂️ 72 cortes (!)

⤴️ 20 interceptações

🔐 118 ações defensivas (5.9 /j!)

🔄 2… pic.twitter.com/2pRV0Cgrsm — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 7, 2026

Elemento surpresa

Bremer tem 20 jogos na atual edição do Campeonato Italiano, nos quais contribuiu com quatro gols e três assistências, liderando os zagueiros neste quesito. O brasileiro é o quarto jogador da Juventus com mais participações em gols, com sete, atrás somente de Yildiz (10), McKennie (9) e David (9).

Revelado pelo Atlético-MG em 2018, Bremer chamou a atenção do Torino onde até julho de 2022, quando rumou à Juventus por um valor de 51 milhões de euros (aproximadamente R$ 305 milhões na cotação atual). Pela equipe, soma 116 jogos, 12 gols e cinco assistências, além da conquista da Copa da Itália na temporada 23/24 .

Na última Data Fifa, o zagueiro marcou o gol do Brasil na derrota por 2 a 1 contra a França.