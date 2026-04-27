Juventus planeja oferecer contrato mais longo para tentar convencer Alisson

O brasileiro Alisson tem chances de retornar ao futebol italiano no início da próxima temporada europeia. A Juventus teria sondado o jogador, seu estafe e seu atual clube, o Liverpool, nos últimos dias.

A informação divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano nesta segunda-feira é que a Juve planeja oferecer um contrato com maior duração para atrair a atenção de Alisson.

Seu vínculo atual com o Liverpool tem duração até junho de 2027. De acordo com o veículo, o clube italiano estaria planejando oferecer um contrato até junho de 2028, com opção de extensão até junho de 2029.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Alisson é um grande desejo do atual técnico da Juventus, Luciano Spalletti, que já treinou o brasileiro nos tempos de Roma.

Apesar do interesse, Alisson é considerado ídolo no Liverpool e não pretende forçar sua saída da equipe. A definição de seu futuro está nas mãos da diretoria do clube inglês, caso aceite negociá-lo ou encerrar seu contrato.

Alisson chegou ao Liverpool em julho de 2018 e já coma 332 partidas com a camisa dos Reds.