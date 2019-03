Ações da Juventus valorizam mais de 20% após classificação na Champions

Em grande noite de Cristiano Ronaldo, autor de um hat-trick, a Juventus superou a derrota no jogo de ida, venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0 e avançou as quartas de final da Liga dos Campeões. A classificação, porém, não foi comemorada apenas pelos torcedores, mas também pelos investidores do clube italiano, que teve suas ações valorizadas em 23%.

De acordo com o Financial Times, o preço das ações da Vecchia Signora foram de 1,22 na terça-feira para 1,59 na manhã desta quarta. Dessa forma, em Milão, os valores chegaram na casa de 1,6 bilhão de euros (cerca de R$ 6,9 bilhões).

Após o revés no jogo de ida, no Wanda Metropolitano, em Madrid, o clube sofreu uma forte queda em seu valor de mercado, superior até ao período em que a Polícia de Las Vegas revelou um suposto caso de estupro envolvendo Cristiano Ronaldo. Em diversos momentos do dia após a derrota, as ações caíram em taxas superiores a 9%.

Com a classificação para as quartas de final, a Juventus garantiu 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 45,4 milhões) pelo mecanismo de bônus da Uefa. O valor, inclusive, está acrescido aos 9,5 milhões (aproximadamente R$ 41,1 milhões) que o clube embolsou ao passar pela fase de grupos e chegar as oitavas de final. Caso chegue a final e conquiste o título, ainda serão recebidos mais R$ 134 milhões aproximadamente.

Com a virada e a classificação, a Juventus segue viva na Champions e aguarda seu adversário nas quartas de final, que será definido por meio do sorteio da Uefa nesta sexta-feira. No Italiano, a equipe comandada por Allegri também segue dominante, com 18 pontos à frente do Napoli, segundo colocado.