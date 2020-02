Cristian, ex-Corinthians, é anunciado pelo Juventus da Mooca

O volante Cristian, ex-Corinthians, jogará pelo Juventus em 2020. O jogador de 36 anos chega para reforçar o tradicional time da Mooca na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

Após ser contratado, Cristian falou sobre a importância de defender o Moleque Travesso e ainda projetou a luta por uma vaga na elite do futebol paulista.

“Expectativa enorme de voltar a jogar e de vestir essa camisa que tem uma grande história no futebol. Um Clube onde atuaram grandes atletas e que está lutando para voltar à elite do futebol paulista. Espero poder ajudar nesse projeto, o que me apresentaram me motivou muito e não vou medir esforços para dar o meu melhor e fazer a alegria dessa torcida tão apaixonada”, disse o volante ao site oficial do clube.

Cristian teve duas passagens pelo Corinthians, sendo a primeira em 2008 e 2009 e a segunda de 2015 a 2017. Pelo Timão, o jogador disputou 83 partidas e marcou oito gols. O último clube do volante foi o São Caetano.