Lateral ex-Palmeiras é o novo reforço do Juventude; confira

O Juventude anunciou oficialmente a contratação do experiente lateral esquerdo Diogo Barbosa, de 33 anos. O jogador assinou contrato definitivo com o clube gaúcho, com vínculo válido até o final da temporada. Diogo Barbosa estava livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Fortaleza.

Bem-vindo Diogo Barbosa 🇳🇬 Multicampeão, o lateral-esquerdo de 33 anos, tem no currículo a conquista da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Formado pelo Vila Nova-GO, atuou por Fortaleza, Fluminense, Palmeiras e Vasco. #Juventude #ECJ pic.twitter.com/ICTZAoGWLD — E.C. Juventude (@ECJuventude) April 8, 2026

Com uma trajetória rica no futebol nacional, Diogo Barbosa construiu uma carreira sólida, vestindo as camisas de diversos clubes tradicionais. Sua jornada profissional começou no Vila Nova, e ao longo dos anos, defendeu equipes como Vasco, Sport, Guarani, Coritiba, Atlético-GO, Goiás e Botafogo.

O ponto alto de sua carreira inicial veio no Cruzeiro, onde celebrou a conquista da Copa do Brasil em 2017.

Período vitorioso no Palmeiras e conquistas recentes

Posteriormente, Diogo Barbosa transferiu-se para o Palmeiras, vivenciando um dos períodos mais prolíficos de sua carreira. No clube paulista, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018, além da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil em 2020.

Sua versatilidade e qualidade o levaram ao Grêmio e, mais recentemente, ao Fluminense, onde adicionou mais títulos importantes ao seu currículo, incluindo a Copa Libertadores da América de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Ficha Técnica

Nome completo: Diogo Barbosa Mendanha

Diogo Barbosa Mendanha Posição: Lateral-esquerdo

Lateral-esquerdo Altura: 1,79 m

1,79 m Peso: 70 kg

70 kg Data de nascimento: 17/08/1992

17/08/1992 Cidade: Terra Nova do Norte (MT)

Terra Nova do Norte (MT) Carreira: Vila Nova (GO), Vasco (RJ), Sport (PE), Guarani (SP), Coritiba (PR), Atlético (GO), Goiás (GO), Botafogo (RJ), Cruzeiro (MG), Palmeiras (SP), Grêmio (RS), Fluminense (RJ) e Fortaleza (CE).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp