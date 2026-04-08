Apostas

Lateral ex-Palmeiras é o novo reforço do Juventude; confira

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Divulgação / Juventude)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/04/2026 às 19:38

O Juventude anunciou oficialmente a contratação do experiente lateral esquerdo Diogo Barbosa, de 33 anos. O jogador assinou contrato definitivo com o clube gaúcho, com vínculo válido até o final da temporada. Diogo Barbosa estava livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Fortaleza.

 Com uma trajetória rica no futebol nacional, Diogo Barbosa construiu uma carreira sólida, vestindo as camisas de diversos clubes tradicionais. Sua jornada profissional começou no Vila Nova, e ao longo dos anos, defendeu equipes como Vasco, Sport, Guarani, Coritiba, Atlético-GO, Goiás e Botafogo.

O ponto alto de sua carreira inicial veio no Cruzeiro, onde celebrou a conquista da Copa do Brasil em 2017.

Período vitorioso no Palmeiras e conquistas recentes

Posteriormente, Diogo Barbosa transferiu-se para o Palmeiras, vivenciando um dos períodos mais prolíficos de sua carreira. No clube paulista, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018, além da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil em 2020.

Sua versatilidade e qualidade o levaram ao Grêmio e, mais recentemente, ao Fluminense, onde adicionou mais títulos importantes ao seu currículo, incluindo a Copa Libertadores da América de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Ficha Técnica

  • Nome completo: Diogo Barbosa Mendanha
  • Posição: Lateral-esquerdo
  • Altura: 1,79 m
  • Peso: 70 kg
  • Data de nascimento: 17/08/1992
  • Cidade: Terra Nova do Norte (MT)
  • Carreira: Vila Nova (GO), Vasco (RJ), Sport (PE), Guarani (SP), Coritiba (PR), Atlético (GO), Goiás (GO), Botafogo (RJ), Cruzeiro (MG), Palmeiras (SP), Grêmio (RS), Fluminense (RJ) e Fortaleza (CE).

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Conteúdo Patrocinado