Juventude ganha do Londrina e dorme na vice-liderança da Série B

Com o sonho de retornar à elite, o Juventude dormirá na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, pela sexta rodada, o time gaúcho ganhou por 1 a 0 do Londrina, no Estádio Alfredo Jaconi.

Situação da Tabela

Com 10 pontos, um a menos que o Vila Nova, o Juventude assume a segunda colocação, à frente de Fortaleza e Sport pelos critérios de desempate. O time alviverde ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Já o Londrina, com seis pontos, é o 17º colocado.

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📋 Resumo do jogo

🟢 JUVENTUDE 1 x 0 LONDRINA 🔵

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro, Série B - 6ª rodada

🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

⚽ Marcos Paulo, aos 45' do 1ºT (Juventude)

Como foi o jogo

O único gol da partida saiu aos 45 minutos da primeira etapa. Diogo Barbosa cruzou para Alan Kardec, que, com apenas um toque, deixou para Marcos Paulo bater no cantinho do goleiro Kozlinski.

Próximos jogos

Juventude

Enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 7ª rodada do Brasileirão Série B, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).

Londrina

Joga contra o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, pela 7ª rodada do Brasileirão Série B, no próximo domingo, às 16h (de Brasília).

MP abriu o placar no Alfredo Jaconi ⚽ O primeiro dele na Série B e vai dando a vitória para o Juzão diante do Londrina #DiaDeJUu #JUVxLON #TVPapo pic.twitter.com/cCGCDZa2Nj — E.C. Juventude (@ECJuventude) April 26, 2026

Sport também vence

Em mais uma partida disputada neste sábado, o Sport contou com gol de Pedro Perotti para ganhar por 1 a 0 do Novorizontino, na Ilha do Retiro. Com 10 pontos, o time rubro-negro figura no quarto posto. Já a equipe paulista, com oito, ocupa o nono lugar.