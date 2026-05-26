Ituano vence Botafogo-PB e vai a terceiro na Série C

Na noite desta segunda-feira, o Ituano bateu o Botafogo-PB por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Ituano vai a 16 pontos e assume a terceira colocação do campeonato. Já o Botafogo-PB segue com seis e caiu para a 18ª posição.

⚪⚫🔴 ITUANO 1 X 0 BOTAFOGO-PB ⚫🔴

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 8

🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Gols

⚽ Xavier, aos 2' do 2ºT (Ituano)

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Ituano abriu o placar com apenas dois minutos da segunda etapa, com Xavier, que recebeu de Neto Berola e chutou de fora da área para marcar o gol da vitória.

Próximos jogos

⚪⚫🔴 Ituano 🔴⚫⚪

⚔️ Jogo: Caxias x Ituano

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 9

📅 Data: 30 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

⚫🔴 Botafogo-PB 🔴⚫

⚔️ Jogo: Botafogo-PB x Maringá

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 9

📅 Data: 30 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Almeidão, João Pessoa (PB)

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