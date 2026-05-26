Ituano vence Botafogo-PB e vai a terceiro na Série C

Na noite desta segunda-feira, o Ituano bateu o Botafogo-PB por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Ituano vai a 16 pontos e assume a terceira colocação do campeonato. Já o Botafogo-PB segue com seis e caiu para a 18ª posição.
⚪⚫🔴ITUANO 1 X 0 BOTAFOGO-PB⚫🔴
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 8
🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)
📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Xavier, aos 2' do 2ºT (Ituano)
Como foi o jogo
Após um primeiro tempo sem gols, o Ituano abriu o placar com apenas dois minutos da segunda etapa, com Xavier, que recebeu de Neto Berola e chutou de fora da área para marcar o gol da vitória.
Próximos jogos
⚪⚫🔴Ituano🔴⚫⚪
⚔️ Jogo: Caxias x Ituano
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 9
📅 Data: 30 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)
⚫🔴Botafogo-PB🔴⚫
⚔️ Jogo: Botafogo-PB x Maringá
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 9
📅 Data: 30 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Almeidão, João Pessoa (PB)
Outros jogos da Série C nesta segunda
- Paysandu 2 x 1 Floresta