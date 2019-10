Seleção italiana lança terceira camisa verde inspirada no Renascimento

Nesta segunda-feira, a Puma, fornecedora de material esportivo da seleção italiana, lançou o novo terceiro uniforme da equipe. Na cor verde, a camisa é inspirada no movimento renascentista, localizado na história entre os séculos XIV e XVI.

A cor verde foi utilizada pela seleção italiana apenas uma vez na história, na vitória diante da Argentina, por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em dezembro de 1954, e agora volta a aparecer.

De acordo com a fornecedora, a camisa tem como objetivo celebrar “os novos tempos e talentos proeminentes na Itália, para revelar a grandeza de sua história e nação, enaltecendo a onda de talentos que se destaca no país, dentro e fora do campo”.

O novo uniforme será utilizado já neste sábado, diante da Grécia, às 15h45 (horário de Brasília), em partida válida pelas eliminatórias da Eurocopa de 2020.