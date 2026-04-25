Em busca de um novo técnico, Itália sonha com Guardiola

Com apenas mais um ano de contrato no Manchester City, o nome de Pep Guardiola já é especulado longe da Inglaterra. De acordo com o jornal Gazzeta dello Sport, a Itália estaria interessada em trazer o experiente treinador para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Apesar do interesse, o espanhol já disse que pretende dar uma pausa na carreira.

Em 2018, quando perguntado se pensa seguir carreira na Itália, Guardiola respondeu: "Por que não?". Apesar do desejo do treinador, um novo comandante só será escolhido após as eleições presidenciais da Federação Italiana de Futebol (FIGC), marcadas para o dia 22 de junho.

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Apesar de ter passado poucos anos no futebol italiano, apenas duas temporadas em Brescia e Roma, Guardiola criou um vínculo forte com o país. Ele é fluente no idioma e mantém relação estreita com Roberto Baggio, ídolo do país.

O desejo de ter Guardiola parte não apenas da Federação Italiana, mas também de Leonardo Bonucci, ídolo da Juventus. Ao ser perguntado quem devia suceder Gennaro Gattuso, o zagueiro admitiu sua admiração pelo treinador espanhol:

"Se houver um desejo real de recomeçar, eu começaria com Pep Guardiola, porque trazer alguém como ele significaria uma mudança completa em relação a tudo o que aconteceu no passado. Acho que é muito difícil, mas sonhar agora não custa nada", disse.

Guardiola já esteve no radar de outras seleções. Ele era o nome preferido da Inglaterra para suceder Gareth Southgate, mas Thomas Tuchel foi contratado e recentemente renovou o contrato até 2028. A mesma coisa aconteceu com a Seleção Brasileira, que agora está prestes a renovar até 2030 com Carlo Ancelotti. Portanto, se o desejo de treinar uma seleção ainda está ativo, a Itália aparece como uma das mais chamativas opções para o treinador.