Lazio x Inter de Milão: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa da Itália

Lazio e Inter de Milão se enfrentam pela decisão da Copa da Itália na tarde desta quarta-feira, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.
Onde assistir?
YouTube: SportyNet
Como chegam as equipes?
Coincidentemente, os dois times duelaram pela última rodada do Campeonato Italiano, com vitória da Inter por 3 a 0, em em Roma, no sábado. Embalado, o time de Milão conquistou o torneio nacional de forma antecipada.
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Prováveis escalações
⚪🔵 Lazio
Motta; Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares; Basic, Patric e Taylor; Isaksen, Noslin e Zaccagni
Técnico: Maurizio Sarri
🔵⚫ Inter de Milão
J. Martinez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez
Técnico: Cristian Chivu
Arbitragem de Lazio x Inter de Milão
Marco Guida (Itália) será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
⚪🔵 Lazio x Inter de Milão ⚫🔵
Competição: Copa da Itália - Final
Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico, Roma (Itália)
Prepping for tomorrow's final 💪pic.twitter.com/27iw91J8gc
— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) May 12, 2026
Próximos jogos
Lazio
Jogo: Roma x Lazio
Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada
Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 07h30 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico, Roma (Itália)
Inter de Milão
Jogo: Inter de Milão x Verona
Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada
Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)
Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão (Itália)