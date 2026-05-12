Lazio x Inter de Milão: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa da Itália

Lazio e Inter de Milão se enfrentam pela decisão da Copa da Itália na tarde desta quarta-feira, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Onde assistir?

YouTube: SportyNet

Como chegam as equipes?

Coincidentemente, os dois times duelaram pela última rodada do Campeonato Italiano, com vitória da Inter por 3 a 0, em em Roma, no sábado. Embalado, o time de Milão conquistou o torneio nacional de forma antecipada.

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Prováveis escalações

⚪🔵 Lazio

Motta; Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares; Basic, Patric e Taylor; Isaksen, Noslin e Zaccagni

Técnico: Maurizio Sarri

🔵⚫ Inter de Milão

J. Martinez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez

Técnico: Cristian Chivu

Arbitragem de Lazio x Inter de Milão

Marco Guida (Itália) será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

⚪🔵 Lazio x Inter de Milão ⚫🔵

Competição: Copa da Itália - Final

Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Roma (Itália)

Próximos jogos

Lazio

Jogo: Roma x Lazio

Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada

Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 07h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Roma (Itália)

Inter de Milão

Jogo: Inter de Milão x Verona

Competição: Campeonato Italiano - 37ª rodada

Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão (Itália)