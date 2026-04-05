Lautaro faz dois, Internazionale goleia Roma e aumenta vantagem na ponta do Italiano

A Internazionale aplicou um "chocolate" neste domingo de Páscoa. A equipe goleou a Roma por 5 a 2, em duelo pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, disputado no Giuseppe Meazza. Lautaro Martínez (2), Calhanoglu, Thuram e Barella marcaram pelos mandantes, enquanto Mancini e Pellegrini descontaram pelos romanos.

Situação na tabela

Assim, a Inter chega aos 72 pontos na liderança da competição e pode aumentar a vantagem na ponta dependendo do resultado do duelo entre Napoli e Milan nesta segunda, respectivamente terceiro e segundo colocado. No momento, são nove pontos de diferença para o vice-líder. Já a Roma segue com 54 pontos na sexta posição.

📋 Resumo do jogo

🔵 INTERNAZIONALE 5 x 2 ROMA 🔴

🏆 Competição: Campeonato Italiano

🏟️ Local: Giuseppe Meazza

📅 Data: 05 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Lautaro Martínez, aos 1' do 1ºT (Internazionale)

⚽ Mancini, aos 40' do 1ºT (Roma)

⚽ Calhanoglu, aos 47' do 1ºT (Internazionale)

⚽ Lautaro Martínez, aos 7' do 2ºT (Internazionale)

⚽ Thuram, aos 10' do 2ºT (Internazionale)

⚽ Barella, aos 18' do 2ºT (Internazionale)

⚽ Pellegrini, aos 25' do 2ºT (Roma)

Como foi o jogo

A Internazionale inaugurou o placar logo no primeiro minuto de jogo. Thuram carregou pela direita e passou por Ndicka para invadir a área e tocar para Lautaro Martínez empurrar para as redes. A Roma reagiu somente aos 40 minutos, quando Rensch recebeu na esquerda e cruzou na pequena área para Mancini testar e deixar tudo igual.

Apenas sete minutos depois, nos acréscimos do primeiro tempo, Calhanoglu arriscou um arremate da intermediária e bateu forte para marcar um golaço, sem chances para o goleiro Svilar, colocando a Inter em vantagem novamente.

Já na etapa complementar, aos sete minutos, Thuram arrancou em contra-ataque e carregou até a entrada da área, onde ajeitou para Lautaro chegar batendo de chapa e ampliar pelos mandantes. Apenas três minutos depois, Calhanoglu cobrou escanteio na primeira trave e Thuram subiu para cabecear as redes e anotar o quarto da Inter.

Aos 18, Barella invadiu a área em velocidade e tentou um toque, interceptado por Ghilardi, mas acabou ficando com a sobra e finalizou para marcar o quinto gol dos mandantes. Após sete minutos, Pellegrini aproveitou a sobra na área e bateu rasteiro para diminuir pela Roma.

Próximos jogos

Internazionale

Jogo: Como x Internazionale

Como x Internazionale Data e horário: 12 de abril de 2026 (domingo) | 15h45 (de Brasília)

Competição: Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia

Roma