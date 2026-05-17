Já campeã, Internazionale empata com o Verona pela penúltima rodada do Italiano

Com festa da torcida pela conquista do Campeonato Italiano, a Internazionale empatou com o Verona por 1 a 1 neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, pela 37ª rodada.
Situação da tabela
Campeã desde a 35ª rodada, a Inter lidera com 86 pontos. O Verona, por sua vez, está rebaixado para a Segunda Divisão e ocupa a 19ª colocação, com 21 pontos.
Resumo do jogo
🔵⚫INTERNAZIONALE 1 x 1 VERONA🟡⚪
Competição: Campeonato Italiano (37ª rodada)
Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 10h (de Brasília)
Gols
Adrias Edmundsson (contra), aos 2 minutos do 2ºT (Inter)
Kieron Bowie, aos 46 minutos do 2ºT (Verona)
Como foi o jogo?
O gol da Inter saiu logo aos dois minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Ange-Yoan Bonny subiu mais alto que a defesa e cabeceou. Após desvio de Adrias Edmundsson, a bola terminou no fundo das redes.
Aos 46 minutos da etapa complementar, o Verona empatou em contra-ataque puxado por Kieron Bowen. O atacante driblou Carlos Augusto e finalizou rasteiro para igualar o marcador.
Próximas partidas
🔵⚫Internazionale
Jogo: Bologna x Internazionale
Competição: Campeonato Italiano (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)
Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna (ITA)
🟡⚪Verona
Jogo: Verona x Roma
Competição: Campeonato Italiano (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)
Local: Stadio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)