Já campeã, Internazionale empata com o Verona pela penúltima rodada do Italiano

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por MARCO BERTORELLO / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 13:41

Com festa da torcida pela conquista do Campeonato Italiano, a Internazionale empatou com o Verona por 1 a 1 neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, pela 37ª rodada.

Situação da tabela

Campeã desde a 35ª rodada, a Inter lidera com 86 pontos. O Verona, por sua vez, está rebaixado para a Segunda Divisão e ocupa a 19ª colocação, com 21 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔵⚫INTERNAZIONALE 1 x 1 VERONA🟡⚪

🏆 Competição: Campeonato Italiano (37ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 10h (de Brasília)

Gols

⚽ Adrias Edmundsson (contra), aos 2 minutos do 2ºT (Inter)
⚽ Kieron Bowie, aos 46 minutos do 2ºT (Verona)

Como foi o jogo?

O gol da Inter saiu logo aos dois minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Ange-Yoan Bonny subiu mais alto que a defesa e cabeceou. Após desvio de Adrias Edmundsson, a bola terminou no fundo das redes.

Aos 46 minutos da etapa complementar, o Verona empatou em contra-ataque puxado por Kieron Bowen. O atacante driblou Carlos Augusto e finalizou rasteiro para igualar o marcador.

Próximas partidas

🔵⚫Internazionale

Jogo: Bologna x Internazionale
Competição: Campeonato Italiano (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)
Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna (ITA)

🟡⚪Verona

Jogo: Verona x Roma
Competição: Campeonato Italiano (38ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)
Local: Stadio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

