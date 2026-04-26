Inter de Milão cede empate ao Torino e adia título do Campeonato Italiano

Neste domingo, a Inter de Milão empatou por 2 a 2 com o Torino, no Estádio Olímpico Grande Torino, pela 34ª colocação do Campeonato Italiano. Com o resultado, o Torino adiou a comemoração do título da Inter, dando uma chance matemática para o vice-líder Napoli.

Situação do confronto

Com o empate, a líder Inter chegou a 79 pontos e abriu dez de vantagem para o segundo colocado a quatro rodadas do fim da Serie A. Já o Torino ficou na 13ª posição, com 41 pontos somados na tabela.

📋 Resumo do jogo

TORINO 2 x 2 INTER DE MLÃO

🏆 Competição: Campeonato Italiano (34ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Olímpico Grande Torino

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 13h (de Brasília)

Gols:

⚽ Marcus Thuram, aos 23' do 1ºT (Inter de Milão)

⚽ Yann Bisseck, aos 16' do 2ºT (Inter de Milão)

⚽ Giovanni Simeone, aos 25' do 2ºT (Torino)

⚽ Nikola Vlašić, aos 34' do 2ºT (Torino)

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Como foi o jogo?

A Inter de Milão dominou a primeira etapa. Com 23 minutos, Dimarco cruzou na cabeça de Thurram, que só escorou para superar o goleiro Alberto Paleari e inaugurar o placar no duelo. Após uma cobrança de escanteio certeira de Di Marci, Yann Bisseck cabeceou firme para ampliar o placar para a Inter aos 16 minutos da segunda etapa.

O Torino veio ao ataque e, em boa troca de passes, Giovanni Simeone cavou e diminuiu a diferença para o Torino. A bola tocou na mão do brasileiro Carlos Augusto, e após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Torino. Nikola Vlašić converteu a cobrança aos 34 minutos para deixar tudo igual no confronto.

Próximos jogos

Torino

Udinese x Torino (34ª rodada do Campeonato Italiano)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 10h (de Brasília)

Local: Bluenergy Stadium, em Udine (ITA)

Inter de Milão