Inter empata com Bologna e termina campanha do título no Italiano

A Inter de Milão visitou o Bologna neste sábado, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano, no Renato Dall'Ara, e empatou em 3 a 3. Bernardeschi, Pobega e Zielinski (contra) fizeram para os donos da casa, enquanto Diouf, Dimarco e Esposito fizeram para os visitantes.
Situação do confronto
Com o empate, a campeã antecipada Inter de Milão termina a temporada na Serie A com 87 pontos. Por outro lado, o Bologna finaliza o ano na sétima colocação, com 56 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 BOLOGNA 3 X 3 INTER DE MILÃO ⚫🔵
🏆 Competição: Campeonato Italiano - 38ª rodada
🏟️ Local: Renato Dall'Ara, em Bologna (ITA)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 13h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Dimarco, aos 22' do 1ºT (Inter de Milão)
- ⚽ Bernardeschi, aos 25' do 1ºT (Bologna)
- ⚽ Pobega, aos 42' do 1ºT (Bologna)
- ⚽ Zielinski (contra), aos 3' do 2ºT (Bologna)
- ⚽ Pio Esposito, aos 19' do 2ºT (Inter de Milão)
- ⚽ Diouf, aos 41' do 2ºT (Inter de Milão)
Como foi o jogo
A Inter abriu o placar aos 22 minutos, quando Dimarco cobrou falta pela esquerda no ângulo. O empate veio três minutos depois. Federico Bernardeschi aproveitou uma sobra de bola na área e tirou com categoria de Martínez. Aos 42, a zaga da Inter afastou uma bola aérea e Pobega, na entrada da área, bateu de primeira. O meia contou com um desvio no meio do caminho para anotar o gol.
No segundo tempo, logo aos três minutos, Miranda invadiu a linha de fundo e cruzou na área. Zielinski tentou interceptar mas acabou desviando contra o próprio patrimônio. Aos 19, Diouf invadiu a área, pedalou e bateu na trave. No rebote, Pio Esposito igualou o placar. No minuto 41, Topalovic acionou Diouf pela direita e o francês chutou firme para empatar.
