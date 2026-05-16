Inter de Milão x Verona: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Italiano

A Inter de Milão recebe o Verona neste domingo, às 10h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão já garantiu o título da competição, enquanto os visitantes não tem mais chances de permanecer na primeira divisão.
Campionato ✅
Coppa Italia ✅
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— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 13, 2026
Onde assistir
O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming).
Tabela
Inter de Milão - 85 pontos em 36 jogos - 1º lugar
Verona - 20 pontos em 36 jogos - 19º lugar
Prováveis escalações
Inter de Milão: Martínez, Yann Bisseck, Acerbi e Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Diouf, Sucic, Barella e Henrikh Mkhitaryan; Lautaro Martínez e Marcus Thuram.
Técnico: Cristian Chivu
Verona: Montipó, Nelsson, Edmundsson e Valentini; Belghali, Akpa, Gagliardini, Bernede e Frese; Suslov e Bowie.
Técnico: Paolo Sammarco
Ficha técnica
Confronto: Inter de Milão x Verona
Competição: Campeonato Italiano - 36ª rodada
Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
Transmissão: Disney+
Outros jogos transmitidos
Domingo
07h30 - Roma x Lazio - Disney+
07h30 - Como x Parma - Disney+
07h30 - Milan x Genoa - Disney+
07h30 - Juventus x Fiorentina - Disney+
07h30 - Pisa x Napoli - Disney+
13h - Atalanta x Bologna - Disney+
15h45 - Cagliari x Torino - Disney+
15h45 - Sassuolo x Lecce - Disney+
15h45 - Udinese x Cremonese - Disney+