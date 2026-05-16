Inter de Milão x Verona: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Italiano

A Inter de Milão recebe o Verona neste domingo, às 10h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão já garantiu o título da competição, enquanto os visitantes não tem mais chances de permanecer na primeira divisão.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming).

Tabela

Inter de Milão - 85 pontos em 36 jogos - 1º lugar

Verona - 20 pontos em 36 jogos - 19º lugar

Prováveis escalações

Inter de Milão: Martínez, Yann Bisseck, Acerbi e Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Diouf, Sucic, Barella e Henrikh Mkhitaryan; Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

Técnico: Cristian Chivu

Verona: Montipó, Nelsson, Edmundsson e Valentini; Belghali, Akpa, Gagliardini, Bernede e Frese; Suslov e Bowie.

Técnico: Paolo Sammarco

Ficha técnica

Confronto: Inter de Milão x Verona

Competição: Campeonato Italiano - 36ª rodada

Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Transmissão: Disney+

Outros jogos transmitidos

Domingo

07h30 - Roma x Lazio - Disney+

07h30 - Como x Parma - Disney+

07h30 - Milan x Genoa - Disney+

07h30 - Juventus x Fiorentina - Disney+

07h30 - Pisa x Napoli - Disney+

13h - Atalanta x Bologna - Disney+

15h45 - Cagliari x Torino - Disney+

15h45 - Sassuolo x Lecce - Disney+

15h45 - Udinese x Cremonese - Disney+