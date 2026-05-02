Inter de Milão x Parma: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

A Inter de Milão recebe o Parma pela 35ª rodada do Campeonato Italiano com chances de erguer a taça neste domingo, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

A Inter de Milão chega para o confronto como líder na tabela, com 79 pontos, 10 de vantagem sobre o segundo colocado Napoli. Caso a equipe vença o Parma, se consagrará campeã do Italiano desta temporada. Os visitantes chegam após duas vitórias seguidas, na 12ª posição, com 42 pontos.

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Prováveis escalações

Inter de Milão

Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Martínez.

Técnico: Cristian Chivu.

Parma

Zion; Circati, Troilo e Ndiaye; Delprato, Barnabé, Caviglia, Keita e Valeri; Strefezza e Pellegrino.

Técnico: Carlos Cuesta.

Arbitragem

Jarred Gillett-ITA será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Inter de Milão x Parma

Competição: Campeonato Italiano - 35ª rodada

Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão (ITA)

Transmissão: ESPN e Disney+