Inter de Milão x Parma: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

A Inter de Milão recebe o Parma pela 35ª rodada do Campeonato Italiano com chances de erguer a taça neste domingo, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
A Inter de Milão chega para o confronto como líder na tabela, com 79 pontos, 10 de vantagem sobre o segundo colocado Napoli. Caso a equipe vença o Parma, se consagrará campeã do Italiano desta temporada. Os visitantes chegam após duas vitórias seguidas, na 12ª posição, com 42 pontos.
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Prováveis escalações
Inter de Milão
Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Martínez.
Técnico: Cristian Chivu.
Parma
Zion; Circati, Troilo e Ndiaye; Delprato, Barnabé, Caviglia, Keita e Valeri; Strefezza e Pellegrino.
Técnico: Carlos Cuesta.
Arbitragem
Jarred Gillett-ITA será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Inter de Milão x Parma
Competição: Campeonato Italiano - 35ª rodada
Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão (ITA)
Transmissão: ESPN e Disney+
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— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 30, 2026