Inter de Milão vence o Como de virada e avança à final da Copa da Itália

Nesta terça-feira, pela semifinal da Copa Itália, a Inter de Milão venceu o Como de virada por 3 a 2, no Giuseppe Meazza. Com o resultado, a equipe de Milão se classificou para a final da competição, uma vez que o primeiro duelo entre as equipes terminou empatado em 0 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Baturina, Da Cunha, Hakan Calhanoglu (2) e Sucic.

WE MADE A COMEBACK. WE WON. WE’RE GOING TO THE FINAL 🖤💙 pic.twitter.com/CDZM8pjZYG — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 21, 2026

📋 Resumo do jogo

🔵⚫ INTER DE MILÃO 3 X 2 COMO 🔵⚪

🏆 Competição: Copa Itália - Semifinal

🏟️ Local: Giuseppe Meazza

📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Martin Baturina, aos 32' do 1ºT (Como)

⚽ Lucas Da Cunha, aos 3' do 2ºT (Como)

⚽ Hakan Calhanoglu, aos 24' do 2ºT (Inter de Milão)

⚽ Hakan Calhanoglu, aos 41' do 2ºT (Inter de Milão)

⚽ Petar Sucic, aos 44' do 2ºT (Inter de Milão)

Como foi o jogo?

O Como abriu o placar aos 32 do primeiro tempo. Van der Brempt levou pela direita, entrou na área e cruzou para Baturina, que chegou finalizando cruzado. Os visitantes ampliaram aos três minutos do segundo tempo, quanto Lucas Da Cunha recebeu de Nico Paz pelo lado direito e chutou cruzado, sem chance para Martínez.

A reação da Inter começou aos 24 minutos, quando Calhanoglu recebeu de Sucic na entrada da área e soltou uma bomba no canto direito de Butez. O turco marcaria seu segundo gol no jogo aos 41 minutos, quando completou um cruzamento de Sucic de cabeça para o gol.

Aos 44, Calhanoglu carregou pela esquerda e retribuiu Sucic, que finalizou no canto esquerdo de Butez para sacramentar a virada da equipe da casa e garantir a vaga da Inter na final.

Final

Na final, a Inter enfrentará o vencedor do confronto entre Lazio e Atalanta, que acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O primeiro jogo entre as equipes terminou empatado em 2 a 2.

Próximos jogos

Inter de Milão

Joga contra o Torino, no Estádio Olímpico Grande Torino, pelo Campeonato Italiano.

Como

Enfrenta o Genoa, no Luigi Ferraris, pelo Campeonato Italiano.

Copa da França

Pela semifinal da Copa da França, o Lens, que eliminou o Lyon de Endrick, goleou o Toulouse por 4 a 1 no Stade Bollaert-Delelis e se classificou para a final da competição. Na decisão, a equipe enfrentará o vencedor do duelo entre Strasbourg e Nice, que acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília).

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